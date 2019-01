Carmen Gloria Arroyo comenzará a resolver casos por Skype

Carmen Gloria Arroyo, la famosa abogada chilena quien ya inició las grabaciones de la segunda temporada de su programa en TVN, comenzará a resolver casos con personas del extranjero por Skype.

La llegada de "Carmen Gloria a tu servicio", la cual tiene señal internacional, expandió el público del programa, generando esta idea de encontrar soluciones legales vía streaming.

"Nos han llegado muchos mails, los que reviso uno a uno, con casos y comentarios, de muchos chilenos que viven fuera y agradecen poder sentir un poco más cerca la realidad de Chile", comentó a La Cuarta la productora del espacio, Romina Alvarado.

Agregó que "han llegado casos de Tel Aviv (Israel), Holanda, Pachuca (México), muchos de Argentina, Canadá y Estados Unidos".

"La Jueza" ha tenido varias experiencias en sus diferentes vacaciones en el extranjero, siendo reconocida por más de algún ciudadano de la localidad. En este contexto, la abogada contó que "hace poco estaba en un resort en Brasil, y en el comedor del lugar alguien grita mi nombre completo, pensé que eran chilenos, pero era alguien de Uruguay y me veía todos los días, no tenía ninguna relación con Chile. Es lo más freak y bonito que me ha pasado".

A su vez, demostró su felicidad de este nueva idea que será incluida en el programa.

“Feliz de trabajar en la segunda temporada, me apasiona y hay una concordancia con la misión del canal público. Todavía no me hago a la idea de que me estén viendo desde fuera de Chile y de forma tan continua. Es algo extraño y me tiene un poco impactada. Muchos chilenos quieren resolver cosas desde afuera", finalizó.