Carlos Villagrán dejará de hacer a "Quico": "Debo retirarme por respeto al público y a mi mismo"

Ahora sí que sí. Carlos Villagrán confirmó en el matinal "Hoy" de Televisa que dejará de interpretar a "Quico", el inolvidable personaje de "El Chavo del Ocho".

"Debo retirarme por respeto al público y a mi mismo", declaró, indicando que, principalmente, es su edad la que lo empuja a tomar la decisión y no su incapacidad de hacer al niño mimado por "Doña Florinda". "Como dijo Juan Gabriel, 'Dios perdona pero el tiempo no'", admitió.

Incluso, confesó que "mi peor enemigo es un niño que sale en televisión, que soy yo mismo con 48 años menos", expresó el actor de 74 años que, no sabe si le hará falta el personaje. "No lo voy a saber hasta que no lo haga", expresó, dejando claro que ambos son muy distintos.