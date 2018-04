Carlos Tejos busca trabajo a través de Twitter

Un masivo llamado a gran parte de los programas que existen en la televisión chilena hizo el periodista Carlos Tejos a través de su cuenta de Twitter.

"Busco trabajo, estimados colegas", escribió en su cuenta, recibiendo una ola de respuestas por parte de varios televidentes que esperan su presencia en la TV en desmedro de quienes actualmente están en las pantallas.

El periodista hace algunos años fue diagnosticado con depresión severa, con ideación suicida y disociación mental y, tras una serie de tratamientos, logró volver a la televisión y realizar actividades en el mundo académico.

Creo que él ya no calza para la tv basura de hoy. Los espacios están colmados de Karol Dance, Pamela Díaz y otros de esa calaña.

No lo puedo creer, como alguien que tiene tanto que aportar a la tv no tiene pantalla, hay tanto personaje sin nada de peso, sin nada que aportar , y a este señor de las comunicaciones lo tienen fuera, es para no creerlo.🙁