Carlos Caszely reitera sus ganas de ir al festival de Viña: 'No creo que te vayan a pifiar a los 70'

Carlos Caszely, tras apoyar a su esposa en su lucha contra el cáncer, decidió retomar una actividad a la que le había puesto bastante energía hace algún tiempo: el stand up comedy.

Esta vez, y junto a Gloria Simonetti, pretende configurar un show donde la música y el humor sea protagonista y tenga el potencial de llegar a grandes escenarios. "Este es mi mejor año. Cumplo 69. Y no creo que en Olmué, en la Quinta o en Talca te vayan a pifiar a los casi 70 años", admitió en conversación con Las Últimas Noticias, reiterando el ánimo que ya había manifestado respecto a la cita viñamarina.

"Nadie te pifia, hay puro cariño. Y de verdad siento el respeto de la gente. No de todos, porque no soy monedita de oro, pero con el 51% me basta", agregó, reiterando ue no le tiene miedo a ningún tipo de público. "Yo de humilde no tengo nada. He hecho mi stand up para 10 personas, para 100, para 4 mil en el Caupolicán. Y si tengo que hacer mi show en Viña lo hago", señaló.

Respecto a sus motivaciones para hacer humor, Caszely es claro. "Soy papá, escribí un libro, he plantado árboles. Lo he hecho todo. Entonces esto es como un alargue en un partido de fútbol", cerró.