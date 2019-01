Carla Zunino en el Ciudadano ADN: No hay otra forma de ganarse los puestos que con trabajo

La nueva conductora de La Prueba de ADN, Carla Zunino, conversó en el Ciudadano acerca de cómo ha sido su trayectoria en la televisión, reparando en aspectos importantes como por ejemplo los prejuicios que existen en torno a las figuras de los medios de comunicación.



Acerca de esto, la periodista relató que un episodio en donde se le acusaba de ser una "rubia trepadora".



"A mí me inventaron que me había encamado con un jefe. Me acuerdo tan claro. Una compañera me llamó y me dijo 'es que te mueres lo que dicen en la U, dicen que tú te acuestas con tal persona', que era el máximo jefe en su momento", sostuvo.



Dichos episodios también los vivió a nivel laboral, puesto que Zunino también detalló que "me pasó con un jefe, que me dice 'oye, qué bueno que trabajé contigo y derribé los mitos', a lo que le dije '¿Cuáles mitos?' y me dice 'de que eras una trepadora, que lo único que querías era que querías estar en la tele'".



La periodista recalcó que "me he sentido cómoda estando en la segunda línea y se me ha dado un desarrollo súper bueno, pero no he creído que hay otra forma de ganarse los lugares que con trabajo".