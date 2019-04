Carla Jara viajó hasta Uruguay para sanar el apego emocional que tiene con su hijo

Carla Jara es una activa usuario de redes sociales, especialmente de Instagram, donde comparte fotos de su esposo, Francisco Kaminski, su hijo Mariano y gran parte de su día a día.

Y es a través de la plataforma donde hemos visto que la exMekano decidió sanarse de un trastorno de apego que sufre por su hijo de cinco años. En conversación con LUN, "Carlita" contó que se fue a trabajar su problema al Centro Isla Judd en Costa Azul, Uruguay.

"Estoy haciendo un retiro con Isha (fundadora y líder del centro de meditación que lleva su nombre, estaré acá hasta el próximo sábado y ha sido muy lindo esto de encontrarse con uno, de buscar la felicidad y bienestar dentro de uno y no en el exterior. No es fácil, porque siempre estamos expuestos a cosas y nos han enseñado a ser mamás perfectas, esposas perfectas, mujeres perfectas y con ciertos prototipos que no existen", dijo Jara al medio.

Sin embargo, Carla se siente mal por irse tantos días del lado de su hijo. "Me siento culpable por dejar a mi hijo solo y eso no puede ser, me siento culpable cuando voy a trabajar. No salgo con amigas, no salgo con Kami, No hago nada más que cuidar a Mariano (5 años), porque creo que nadie lo cuida mejor que yo. Vine a soltar todo para ser libre y no sentirme culpable", comentó.

La actriz señaló además que este problema ha afectado su carrera musical, ya que "hasta perdí trabajos por no querer dejar solo a Mariano porque tenía que viajar fuera de Santiago. Amo estar con él, pero también tengo que preocuparme de mí".

Sobre este retiro, su esposo comentó que se siente feliz por la decisión que tomó. "Yo no soy tan espiritual como ella, pero la motivé harto para que fuera porque creo en el crecimiento de las personas. Siento que no tengo nada que descubrir. La Carla fue a trabajar el tema del apego, porque ella siente que no puede dejar solo a Mariano, aunque nosotros nos repartimos la pega en casa entre los dos", comentó Kamisnki.