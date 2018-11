Carla Jara respondió con profunda reflexión a quienes la criticaron por su físico

Una práctica que se ha vuelto lamentablemente habitual en las redes sociales es la de las críticas de los usuarios a varias figuras de la televisión, principalmente por el ámbito físico. Una de las últimas "víctimas" de esta desagradable corriente ha sido Carla Jara, aunque la otrora integrante del Team Mekano tuvo una especial forma de contestar a sus críticos.



A través de Instagram, la exactriz se refirió a los cuestionamientos por una imagen en la que apareció en bikini junto a su hijo y esposo.



"Desde niña me enseñaron a quererme. Mi abuela materna me enseñó una frase de metafísica cuando era muy pequeña y hasta el día de hoy la digo: 'Me amo y me apruebo tal como soy'", expresó, añadiendo que "las que tienen algún problema con su cuerpo, las que piensan que tener poco o mucho poto, celulitis, estrías, guatita, pocas o muchas pechugas, que se marca el rollito con el sostén, que no tiene mucha cintura o lo que sea que les molesta de su cuerpo, las invito a decirla diariamente".



Jara cerró su reflexión, aseverando que mientras las personas se acepten tal cual como son, no habrá nada más importante y que la idea es que "desde mañana se sientan más lindas que nunca".