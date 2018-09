Carla Ballero se cansó de las críticas en redes sociales por andar sin sostenes

Nuevamente las redes sociales se transforman en una plataforma para mensajes desafortunados en contra de las figuras televisivas. Prueba de esto es lo que ocurrió con Carla Ballero, que se llenó de críticas por una imagen en la que se marca parte de su anatomía.



En una fotografía publicada en Instagram, la modelo aparece sin ropa íntima superior, por lo que varias personas le indicaron que se pusiera sostenes.



Al respecto, Ballero respondió con respecto a cuál es el problema con que se vista como le dé la gana.



"La verdad, me importa muy poco lo que opine el resto, pero me impacta la cantidad de agresiones, como siempre, de las mujeres hacia nosotras mismas. ¿Cuál es el problema con los pezones? ¿Tienen algún problema? Todas tenemos y son hermosos. Me parece que el cuerpo de la mujer es lo más lindo que hay. Y sí, me encanta andar sin sostenes. Me fascina. No tengo ningún drama con eso. Y si ustedes lo tienen, qué pena, problema de ustedes", lanzó.

