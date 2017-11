Carla Ballero confesó situación de acoso por parte de Kike Morandé

Carla Ballero fue puesta en jaque en plena cena que compartía con Bastián Bodenhöfer, Mónica Godoy y Claudio Reyes.

Durante el último episodio de "La Divina Comida", le consultaron a la exchica de "Morandé con Compañía" sobre propuestas indiscretas.

Y la modelo fue tajante. Si bien ha recibido llamados ofreciéndole ejercer como escort, indicó que, por principios, no estaría dispuesta. Fue allí donde además contó que "nunca me pasó que alguien se pasara de las manos o que me tiraran un beso... o sea, la persona que osó hacer eso, se fue de "patá en la raja"", detallando después que era Kike Morandé.

"No trató de manosearme, fue como que me tiró un besito como a todas así, de buena onda. Y para mí fue como "abuelito qué te pasa"", detalló.

(Desde el 23:51)