Cardi B presentó a su pequeña hija en redes sociales por primera vez

Esta semana Cardi B anunció a través de Instagram que se había separado de su esposo tras casi un año y medio de matrimonio, teniendo que enfrentar días muy complejos.

En ese entonces, la rapera publicó: "Todos me están fastidiando y todo. Y saben, he estado tratando de arreglar las cosas con el padre de mi hija por un largo tiempo (…) Y somos muy buenos amigos, y saben que somos muy buenos socios de negocios y también saben que él siempre será alguien a quien acuda para hablar, y nos tenemos mucho cariño, pero las cosas no han estado funcionando entre nosotros por mucho tiempo".

Tras esta comentada publicación, Cardi B trató de calmar la situación subiendo una fotografía de su pequeña bebé, Kulture, a quien expuso por primera vez en las redes sociales.

En la postal, que ya acumula millones de "me gusta", la intérprete de "I Like It" escribió "Mi corazón".