Carabinero quiere ser Míster Chile

El cabo segundo de Carabineros Carlos Muñoz, desde la comisaría de Curacaví, hace todo lo posible para cumplir un sueño de adolescencia: ser modelo.

Para ello, como primer paso, el policía, autodenominado como el Príncipe Verde, participará del casting para elegir a los 20 concursantes que optarán por el cetro de Míster Chile.

"Hace tres años, por las redes sociales, me percaté del concurso, pero no pude postular porque estaba en la Tercera Región", cuenta Muñoz a La Cuarta.

"Comencé a prepararme para la competencia y gestioné mi traslado a Santiago. Siempre fue un deseo para mí poder modelar, sé que es muy complejo, pero haré lo posible por quedar. Me gustaría representar a la institución", agrega.

Para ser parte del proceso de selección, el uniformado debió pedir vacaciones. La primera semana de junio sabrá si su anhelo sigue en pie. "Hablé con mi jefatura y todos me apoyan. Desde el más antiguo al más nuevo. Estaba la verdad con ganas de participar en esto, pero un poco temeroso porque es ir a lo desconocido", dice.

Independiente del resultado del casting, Carlos Muñoz no claudicará en su sueño. "No sé muy bien qué puede pasar ahora, ojalá pasar de etapa, pero me gustaría hacer algo más en el modelaje o participar en algún spot de Carabineros, que las futuras generaciones sepan más de la institución, ser un referente".