Cara Delevingne y Adwoa Aboah en contra de Coachella

Las modelos Cara Delevigne y Adwoa Aboah denunciaron a través de sus redes sociales al festival musical Coachella por una dura razón.

Esto, porque ambas celebridades explicaron a través de sus cuentas de Instagram por qué ya no asistirán más a uno de los eventos musicales más importantes del mundo. No porque no les guste el line-up o por el ambiente que se da, sino que según reveló Delevigne, el dueño de Coachella da gran parte de la fortuna que recibe con el precio de las entradas a políticos que están a favor de las armas, en contra de las comunidades LGBT y anti-aborto.

Además, de financiar a los "birther", que son aquellas personan que sostienen que Barack Obama nació fuera de los Estados Unidos, por lo que no tenía derecho a ser presidente del país.

"Sólo para que sepan", declaró Cara Delevigne junto al hashtag #NOchella.

Por su parte, Adwoa Aboah, publicó la misma imagen que su colega y amiga, que correspondía a un artículo divulgado en complex.com en el que se explica que Philip Anschutz, dueño del festival, enfrentó miles de críticas en 2017 después de que se filtrara que había donado más de 190 mil dólares a grupos conservadores como "Family Research Council", que es una organización cristiana que promueve los valores familiares tradicionales.

Sin embargo, Anschutz señaló a la revista Rolling Stone que apenas supo que su organización había estado apoyando a tales causas, "inmediatamente cortaron las contribuciones", lo que se tornó un poco sospechoso, ya que no es lógico no saber dónde va tu dinero.