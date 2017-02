Cantinflas anticipó en 1968 el problema con Trump

Los videos de la escena suman más de nueve millones de reproducciones en un año. La aparición de Donald Trump y sus políticas antimigratorias, recuperaron una película de 1968 del artista mexicano Mario Moreno Cantinflas.

Ahora que el multimillonario es presidente de Estados Unidos y ya levanta el deportar a extranjeros y construir un muro fronterizo, el filme "Por mis pistolas" sumó valor. En el fragmento el personaje debate con un agente fronterizo.

Fidencio Barrenillo, un boticario que viaja a Arizona para encontrar el tesoro de su bisabuelo, ve como un policía lo recibe de mala gana. "No me grite, tovia no estoy en sus terrenos, tovia no pasa uno y tratan de subajar (sobajar) al individuo”,dice Cantinflas.

Cuando el agente le permite pasar a EE.UU. no encuentra la llave para abrir la reja que divide la frontera. Ahí Barrenillo saca una ganzúa, abre el candado y explica: "Esta es un ganzúa made in México hecha para abrir candados made in United States".