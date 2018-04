Cannes dice que Netflix es "bienvenido" en el festival

El director artístico de Cannes, Thierry Fremaux, dijo que era una "lástima" no tener películas de Netflix en la próxima edición del festival, luego que la plataforma optara por no presentar sus trabajos tras la decisión del certamen de poner como exigencia que las obras pasen por las salas de cine para ser admitidas.

Fremaux, durante la presentación de la selección oficial de la edición 71 del evento, afirmó que existe "un diálogo constructivo con Netflix, pese a las apariencias” y que el servicio de streaming sigue siendo "bienvenido en Cannes".

Para la versión que se desarrollará entre el 8 y 19 de mayo, la organización quería proyectar dos películas de Netflix, que fueron ofrecidas en principio por la compañía. Una de ellas era The Other Side Of The Wind, cinta que Orson Welles dejó inacabada y que se pudo terminar gracias al financiamiento del servicio de video.

"Lo lamentamos porque fue un adorable gesto de cine realizado por Netflix y ahora lo bloquean. Hubiera sido un buen gesto pero no quisieron hacerlo. El debate aún está abierto", dijo Pierre Lescure, productor ejecutivo de Cannes.

"Es muy malo. Welles fue presidente del jurado y, por supuesto, tenía la Palma de Oro. Su lugar estaba aquí. Vi la película, todos queríamos ver esta película. No es un accidente que Netflix sea el titular de los derechos. Ellos querían hacerlo. Ellos conocen y aman el cine, pero nosotros no tenemos la misma posición. El mundo es así hoy. El año pasado cuando los tuvimos en la alfombra roja, fuimos muy criticados. Este año no estarán en la alfombra roja y seremos criticados", agregó al respecto Fremaux.





Antes de las declaraciones de la gente tras Cannes, Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix, lamentó al exigencia de pasar por cines y aseguró que supondría "una falta de respeto" para las películas y los realizadores exhibir las obras fuera de la competencia. “Pienso que no sería bueno para nosotros", dijo.

En 2017, Netflix fue parte de la competencia con dos películas: "Okja" y "The Meyerowitz Stories". La decisión de la organización de aceptarlas generó críticas y, tras el paso, decidió rechazar las cintas de la productora estadounidense si no pasaban por las salas de cine en los plazos impuestos. Netflix se mantuvo firme tras su plan de negocios y determinó no asistir a la cita.