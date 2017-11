Candidato a diputado hace campaña en Tinder

El candidato a diputado por el distrito 10, Luis Larraín, se las ingenió en su campaña y ha utilizado Tinder para promocionarse.



El activista de 36 años aparece en la aplicación de citas para buscar pareja, sin embargo, asegura que ocupa este espacio para dar a conocer su carrera política.



"Me ha servido para recaudar fondos para la campaña, porque me he encontrado con gente que no veía hace años, viejos amigos que han querido colaborar con mi candidatura", explicó en conversación con LUN.