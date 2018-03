Cancelan shows de exvocalista de La Bersuit tras campaña en su contra por dichos machistas

La campaña "#NoACorderaEnChile" tuvo su efecto, puesto que finalmente Gustavo Cordera, exvocalista de Bersuit Vergarabat, no se presentará en Chile, de acuerdo a información proveniente desde la productora detrás de la realización de los tres shows que tenía agendados en el país.



Según La Tercera, la empresa atendió los reclamos de la gente, quienes a través de redes sociales cuestionaron al artista, quien en 2016 realizó una serie de comentarios cuestionables en contra de las mujeres, como por ejemplo que había que violar a las que eran histéricas o que era una aberración no poder tener relaciones con una menor de edad.



"Estamos a favor de las demandas y empatizamos con las críticas. No queríamos pasar a llevar este sentimiento generalizado", comentó Sebastián Vargas de Belive Producciones.



De paso, desde la productora indicaron que recibieron hasta amenazas de muerte por la situación, pero que de todas maneras la cancelación va más en la línea de solidarizar con las demandas.