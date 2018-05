Cancelan la serie Roseanne por el tuit racista de su protagonista

Roseanne, una de las series de televisión más exitosas del año en Estados Unidos, fue cancelada por la cadena ABC, luego de un tuit racista de su protagonista y creadora, Roseanne Barr.

La actriz, que apoya abiertamente a Donald Trump, escribió en su cuenta un mensaje en contra de Valerie Jarrett, exasesora presidencial de Barack Obama. "Si los Hermanos Musulmanes y El planeta de los simios tuvieran un hijo: vj". Jarrett es de origen iraní y de tez oscura.

Apenas dos horas después, la cadena ABC, que pertenece al grupo Disney, publicó un comunicado firmado por el presidente, Channing Dungey, diciendo: "La afirmación de Roseanne en Twitter es abominable, repugnante e incompatible con nuestros valores, y hemos decidido cancelar la serie".

Poco antes, Barr había borrado el tuit inicial y había publicado otros dos. En uno decía: "Pido disculpas. Voy a dejar Twitter". Y en el siguiente se extendía más: "Pido disculpas a Valerie Jarrett y a todos los americanos. Siento de veras haber hecho una broma mala sobre su política y su aspecto. Tenía que haber sabido que eso no se hace. Perdónenme, mi broma era de mal gusto".

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.