Cancelan 20 series estadounidenses en menos de 24 horas

Las grandes cadenas generalistas estadounidenses decidieron terminar de forma definitiva con 20 series en menos de 24 horas. Noticia que tomó por sorpresa a los fanáticos de estas.

Fox decidió porner fin a titulos como The Mick o The Last Man on Earth. The Exorcist y Lucifer.

En ABC optaron por cortar Scandal, Once Upon a Time y The Middle, The Mayor, Ten Days in the Valley, Alex Inc., Deception, The Crossing, Kevin (Probably) Saves the World o Inhumans.

Otras cadenas como NBC o CBS sacarán de panatalla aTaken, Great News, The Brave y Rise, estas dos últimas tras solo una temporada.

Por su parte, The CW le quitó vida a la serie militar Valor y al drama Life Sentence.

Hay otras que aún no se sabe qué pasará con ellas, como Agents of S.H.I.E.L.D. Mentes criminales, Arma letal y Gotham.