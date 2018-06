Un alto número de femicidios o asesinatos a mujeres por parte de parejas, ex parejas u hombres vinculados a su círculo cercano, enluta a Chile estas últimas semanas y somos muchos quienes no queremos que esto siga siendo sólo un conteo en los registros.

Por eso, en Agenda de Género relevamos la campaña "Ley Invisible" de la Red Chilena contra la Violencia que emplaza a los parlamentarios a tomar en cuenta todas las propuestas que han hecho las organizaciones para aumentar la prevención de estos crímenes, pero que no se ven, no se leen, no se acojen y descansan en los cajones de los parlamentarios como si fueran leyes invisibles.

Como una forma de protesta, las propuestas fueron escritas en código braile y entregadas en el congreso nacional señalando que la violencia hacia las mujeres es una realidad que no podemos dejar de ver.

Si quieres conocer las recomendaciones y peticiones que los movimientos feministas han hecho a los legisladores en esta materia y que podrían hacernos avanzar en el camino hacia una vida libre de violencia para las mujeres, entra a LeyInvisible.cl.