Camiseta de Rusev es la más vendida actualmente en la WWE

Desde que formó el tag team con Aiden English, Rusev pasó a ser uno de los luchadores más aclamados por los seguidores de la WWE.

Así lo han reflejado las ventas más recientes, pues la camiseta "Happy Rusev Day" es la más vendida de la actualidad.

La mercancía del búlgaro superó a una polera de AJ Styles, que contiene la leyenda "The One Who Gets It Done".

Acá están los 10 productos que lideran las preferencias de compra:

1) Rusev "Happy Rusev Day" Authentic T-Shirt

2) AJ Styles "The One Who Gets it Done" Special Edition T-Shirt

3) The Usos "Down Since Day One Ish" Authentic T-Shirt

4) AJ Styles "Untouchable" Authentic T-Shirt

5) Stone Cold Steve Austin "Santa Stunner" Holiday T-Shirt

6) The Shield "Shield United" Authentic T-Shirt

7) Seth Rollins "Burn It Down" Red Authentic T-Shirt

8) nWo Retro T-Shirt

9) Ric Flair "Stylin & Profilin" Authentic T-Shirt

10) AJ Styles "Untouchable" Red T-Shirt