Camión chocó a Ingrid Cruz y a su hija, conductor se dio a la fuga y ella lo siguió para encararlo

La actriz Ingrid Cruz Toro pasó un desagradable momento junto a su hija Emilia (11) por culpa de un hombre: mientras iban en su auto, fueron chocadas por un camión tres cuartos, quien se dio a la fuga, pero la artista decidió seguirlo para enfrentarlo.

"Hoy me pasaron cosas muy desagradables... Me chocaron (nada grave) Lo grave es que se arrancó y yo iba con mi hija, que se asustó mucho, doblé la calle y vi que se metió a un estacionamiento privado y fui y lo encaré (camión tres cuartos) y me dijo que yo lo había chocado y que yo no quise parar a hablar", relató la actriz en su cuenta de Instagram.

"Mi hija no podía creer lo que estaba diciendo... Y dijo: mi mamá no miente!!!! Me dio tanta pena que presenciara todo esto, el choque, la arrancada, la mentira, la discusión... Pero me miró y me dijo que era muy valiente... ya que discutía en frente de 5 hombres, dos de los cuales mentían y se mofaban", agregó la actriz.

Finalmente, la Cruz señaló que "Raya pa' la suma. Soy una mujer sola, que ando con la verdad por delante y que voy a trabajar siempre por ser mejor persona por mi hija. De igual a igual!!! No necesito a alguien que me defienda y estoy criando a una mujercita que lamentablemente tiene que aprender a hacerse respetar!!! Para que el día que alguien le tome su mano sea de igual a igual!!! Después la vida que es tan curiosa me hizo hacerme cargo de mis consejos...y llevarlos a cabo".

Inmediatamente, Ingrid Cruz recibió cientos de mensajes de apoyo. Muchos de ellos, provenían de mujeres que han pasado por situaciones similares en la calle.



Foto: Instagram @ingridcruztoro