Camila Vallejo reveló que es víctima de acoso desde 2011

Camila Vallejo, en su participación en el nuevo programa de Canal 13, "Sigamos de largo", confesó un difícil caso de acoso que comenzó en 2011 cuando era presidenta de la Fech, hasta hoy en día.

De acuerdo a lo contado por la diputada, ese año comenzó a recibir cartas a las que no les prestó mayor atención, hasta que comenzó a recibir llamadas telefónicas con diversas amenazas que comenzaron a asustarla.

"Me esperaba horas afueras de la casa, del trabajo (…) Se metió a militar en un momento en la Jota para poder llegar a mí", comentó, agregando que si bien el acoso continua hasta la actualidad, "la persona se ve pasiva, no ha sido violenta", por lo que ha decidido no tomar medidas.