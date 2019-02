Camila Recabarren y su experiencia en el básquetbol: 'Era muy cochina para jugar'

Camila Recabarren siempre muestra en Instagram cuando juega básquetbol o sube "stories" haciendo trucos con la pelota, pero no todos sabían que realmente era muy buena en el deporte, incluso fue llamada a la Selección de Baloncesto de Chile cuando tenía 17 años.

Contó en una entrevista para LUN que a su familia "el regalo de navidad siempre les salía fácil: siempre pedía una pelota de básquetbol".

La joven madre tenía un futuro brillante en el deporte: le ofrecían incluso una beca en la Universidad Católica de Valparaíso, jugaba de poste (pívot), y "se metía como 30 puntos en un partido".

Pero tuvo algunos problemas que no pudieron dejar su carrera fluir: Recabarren no quiso dejar su ciudad natal, La Serena, y "era un poco cochina" para jugar.

La modelo de 1.81 metros de altura confesó al mismo medio que "agarraba las camisetas de las rivales cuando no miraba el árbitro, me tenían hasta sicólogo deportivo, porque era muy picota", agregando que si "se me iba una canasta y me quedaba reclamando y no volvía a defender".

Pese a que no se consagró como deportista nacional, logró una una exitosa carrera como modelo y Miss Chile. Actualmente es un importante rostro de televisión e influencer -con su 1.7 millones de seguidores en Instagram-, pero asegura que el básquetbol es su gran hobby, y sigue yendo a jugar "por lo menos tres veces al mes al Parque Araucano o al Parque O'Higgins".