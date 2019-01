Camila Recabarren sobre su sexualidad: 'No tendría miedo a estar con una mujer'

Camila Recabarren habló abiertamente sobre su sexualidad en la revista Sarah, donde señaló que apoya a la comunidad LGBT y todo lo que eso conlleva.

En esa línea, la exchica reality contó que gran parte de su círculo cercano es homosexual y que eso le ha traído muchas cosas lindas a su vida, asegurando que todo esto "me llega muy en lo personal, desde siempre".

Además, la ex Miss Chile conversó acerca de los eventos discotequeros, asegurando que "en discos gays haces un show que es más cercano con la gente, ellos te van a ver y a conocer, no a criticar. En las discos hetero, en cambio, lo que quieren es una chica de TV en un escenario con bikini, y eso no es lo que quiero hacer".

"Por eso soy tan querida en el mundo gay, porque he recorrido todo Chile visitando esas discos, además siempre me he sumado a todas las marchas, y mis amigos la mayoría son gays", agregó.

En ese contexto, a Recabarren le preguntaron si considera o no la posibilidad de tener una relación con una mujer, respondiendo que no se cierra a esa posibilidad, porque "hoy estoy tan resuelta que no tendría miedo a estar con una mujer por las críticas. A mí solo me importa mi felicidad y si mi felicidad la encuentro con una mujer, la voy a tomar".

"A mi hija la estoy criando en un ambiente de respetar a todos por igual, no me da miedo que el día de mañana me vea con una mujer, y si ella en un futuro se siente atraída por una mujer, que no esté encerrada en un clóset veinte o treinta años. Si su felicidad es esa, que lo diga", añadió.