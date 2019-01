Camila Recabarren sobre el padre de su hija: Ella tiene cinco años y él nunca quiso verla

La semana pasada Camila Recabarren dio una exclusiva entrevista a la revista Sarah, de La Serena, donde habló abiertamente de su sexualidad y de Jorge Hurtado, el desconocido padre de su hija Isabella.

Respecto a su romance con el exconcejal de La Serena, la modelo confesó que "lo de él no era una relación, ni siquiera me gustaba, fue algo fugaz, pero quedé embarazada".

En esa línea, reveló que "a partir de eso, él me comenzó a usar en su campaña política, me ponía hasta en los flyers; yo sólo iba, no cachaba nada".

Además, contó que lo pasó mal con Hurtado, ya que "tenía cinco meses de embarazo cuando nos separamos, y él comenzó a andar de inmediato con otra chica, y me tocaba verlo con ella a cada rato", dijo.

"Tuve una depresión gigante incluso con deseos muy fuertes de desaparecer", añadió.

Camila aseguró también que Jorge jamás ha tenido contacto con Isabella, comentando que "mi hija tiene cinco años y nunca la ha visto. Él nunca quiso", agregando que ella no puede obligarlo a ser padre.

"Mucha gente me decía que había cagado mi vida por estar embarazada, que me había farreado una gran oportunidad, pero a pesar de eso nunca pensé en abortar. Iba a tener a mi hija como fuera. Sabía que sería una pausa de nueve meses, y que la vida sería mejor con ella, y así fue", concluyó la exMiss Chile.