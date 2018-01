Camila Recabarren se mudó de la casa donde pasaba experiencias paranormales

Una medida radical tomó la otrora Miss Chile, Camila Recabarren, ya que dejó su casa en la que sufrió de fenómenos paranormales.



La integrante de "Hola Chile" de La Red detalló eso sí que durante el cambio tuvo una serie de problemas, los cuales fueron acuñados (por el resto de participantes del espacio) al espectro que alojaba en el lugar.



"Se atrasó todo, quedaron mis cosas en la calle y no me dejaron salir sin el salvoconducto", sostuvo, añadiendo que debió realizar la declaración de mudanza como correspondía.



No obstante, el cambio ha sido para mejor y que incluso a pesar de haberse ido a un lugar con aspectos más tétricos, está más relajada.