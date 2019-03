Camila Recabarren se fue a África por un nuevo programa viajero que conducirá

Camila Recabarren había estado anunciado sobre un nuevo desafío que tocó su puerta: conducir un programa viajero en África llamado Destinos inexplorados. Y según mostró en Instagram, este jueves por fin partió al continente.

La modelo ha contado en su cuenta de la red social que pese a estar muy emocionada, va a ser muy difícil porque tiene que dejar a su hija Isabella.

"Me dediqué a dejar todo organizado para que a la Isa no le falte nada, y también ha sido súper hablado con ella y entiende perfecto que es trabajo. Me ayuda mucho su comprensión. Muchas veces tenemos sentimientos de culpa las mamás, pero al fin y al cabo, todo lo que hacemos es por ellos, no debemos ser egoístas con nosotras mismas", escribió la exchica reality en la red social.

Pese a la pena que tendrá por no estar con su hija, la modelo no ha podido ocultar su emoción por el viaje. "¿Se acuerdan que hace un tiempo les dije que uno de mi sueños era ir a Africa?, y miren lo increíble que es la vida, como no voy a ser una mujer agradecida si me pasan tantas cosas lindas", confesó.

Finalmente, la exbasquetbolista que está de cumpleaños este viernes 22, aseguró que "espero poder mostrarles a diario cositas que me vayan pasando en mis historias, no todo obvio, así después vemos el programa juntas".