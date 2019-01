Camila Recabarren reconoció ser pansexual

Camila Recabarren, exMiss Chile en 2012, confesó en una entrevista a la revista Sarah, ser "pansexual, tal como dijo Miley Cyrus".

Pese a que esa definición no está en el Diccionario de la Lengua Española (RAE), la modelo explicó que el término "se trata de amar a todos y enamorarse de las personas, sin importar su sexo", por lo que que "eso a mí me llega mucho", contó.

A su vez, luego de esta declaración, en conversación con La Cuarta, la influencer explicó que su decisión de contar su orientación sexual es porque hay que normalizar el tema.

"Tengo mi posición clara y lo hago porque quiero que la gente respete toda orientación sexual. La idea es que en un futuro, si mi hija llega a sentirse atraída por un individuo, independiente de su sexo, pueda decirlo sin miedo y sin sentirse oprimida", declaró.

Con sus más de 1.5 millones de seguidores, Recabarren recalcó que solo ha recibido apoyo por parte de sus fans. "Saben lo que opino, entonces, sólo he recibido apoyo de ellos, el que siempre me dan. En mi Instagram me siguen muchas mujeres, y por lo mismo, considero necesario ir instalando estos temas y que se puedan hablar con respeto, porque muchas tenemos hijos y nos encargamos de educarlos", finalizó.