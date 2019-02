Camila Recabarren mostró con mucho orgullo sus estrías a través de redes sociales

Camila Recabarren reiteradamente utiliza sus redes sociales para alentar a sus seguidoras femeninas a que se acepten tal cual son, entregando varios mensajes que hablan sobre el empoderamiento.

Esta vez, la modelo compartió una noticia que la tiene muy feliz, y es que por primera vez en su vida le salieron estrías en la cadera.

A través de Instagram Stories, la ex Miss Chile expresó que "estoy feliz porque me salieron estrías y me encantan, no las tenía antes", para luego agregar que sus nuevas cicatrices no son algo "feo" ni "malo" como muchas mujeres sienten.

"Te juro que las amo, en mi otra vida fui una cebra", agregó.