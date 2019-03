Camila Recabarren envió potente mensaje por el 8M y recibió varias críticas

Camila Recabarren envió un potente mensaje feminista a sus seguidoras, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

A través de Instagram, la modelo informó a sus fanáticos que ella es parte del movimiento feminista, y que por esa razón se sumará a la huelga convocada para este viernes 8 de marzo.

"Si no quieren ir a marchar no vayan, pero dejen que la gente tome sus propias decisiones y apoyen las causas en las que creen. Obvio que quiero igualdad de derechos para hombres y mujeres, obvio que quiero un mundo mejor, por mi hija, para ella, para mi, para ti, para todas", comenzó diciendo Camila.

"Por todas yo iré a marchar, si tú no quieres ok, pero no llenen de mala onda mi Instagram con comentarios desde la ignorancia, sé que es confuso entender todo los términos, pero al menos pongamos empeño en comprender lo que está pasando a nivel social en nuestro país. Yo soy feminista, toda una vida siendo mujer, seria estúpida si no estuviera de mi lado. Menos palabras y más acción!", agregó.

Sin embargo, pese a lo determinado de su mensaje, generó un gran debate entre sus seguidores, ya que muchos la apoyaron pero otros la trataron de inconsecuente.