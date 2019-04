Camila Recabarren compartió un furioso mensaje contra empresa que la auspicia

La modelo Camila Recabarren compartió molesta palabras sobre una situación que tuvo con una empresa que la auspicia.

La exMiss Chile finalizó su viaje en África para grabar el programa Destinos inexplorados y volvió a nuestro país, pero con algunos problemas con sus vuelos.

A través de sus historias de Instagram, la influenciadora hizo un furioso descargo, asegurando que no trabajará más con marcas que se aprovechan de las personas.

Aunque no específico a qué empresa se refiere, ni tampoco qué fue lo que sucedió, hizo un potente descargo.

"¡¡¡Nada más con ustedes!!! Publicidad a marcas de mierda jamás será mi línea, marcas que sin importar juegan con las personas, con los tiempos, con el dinero, con las emociones", escribió Recabarren.

Agregando que "yo no me quedo callada, pero hoy prefiero descansar para acortar la noche. Mi hija me espera ansiosa pero ya queda poco".