Camila Nash: Laura Prieto entró en un cahuín que no me interesa

En conversación con Las Últimas Noticias, Camila Nash respondió a Laura Prieto, tras revelarse su relación con Julio César Rodríguez. La exchica reality expresó que a su juicio no ha cometido ninguna traición, además de recalcar que la relación entre ambas nunca fue tan cercana, como lo ha manifestado la uruguaya.



La otrora recluta en Pelotón aseveró que durante el primer día del Festival de Viña, le envió un mensaje a la expareja del periodista, pero que nunca le llegó. En él, le ofrecía sus disculpas por cómo habían sido las cosas y que "prefería que supiera por mí el tema".



Acerca de la relación, Nash aseveró que "solo vi a la Laura con Julio en la tele. Nunca compartimos un cumpleaños, no conozco su casa. Si ella se sintió ofendida o traicionada, me da una pena tremenda".



A juicio de la joven de 31 años, Laura Prieto "entró en un cahuín que a mí no me interesa. De verdad, le deseo lo mejor. Si por ahí Laura no está bien, tiempo al tiempo. Estoy súper abierta a una conversación con ella. Estoy pasándolo súper bien, estoy re contenta y tranquila con mi gente. Estoy con harto apoyo, bien contenida".