Camila Nash aseguró que nunca le dijo a Julio César Rodríguez que quería tener familia con él

Camila Nash y Julio César tuvieron una relación de seis meses, en donde por redes sociales mostraban su amor de pareja sin necesidad de querer esconder su relación, que se acabó a principios de enero de 2019.

La exparticipante de "Calle 7" contó a La Cuarta que está concentrada en su nueva inversión de un centro de estética, reconciliarse con su padre y declaró que nunca se vio formando familia con el conductor del matinal de CHV "La Mañana".

"Dije que quería tener hijos, no dije con él específicamente. Sería súper loco que haya querido tener familia con Julio, si sólo llevábamos seis meses, si hubiese funcionado con él, perfecto, pero si no funcionó bien también. No quiero hacer declaraciones sobre Julio, es súper incómodo porque es muy reciente, más adelante creo que podría tener una opinión clara", indicó.

Pese a que ve difícil la posibilidad de volver a la televisión, declaró que está enfocada en su trabajo y que está pensando en retornar a las pantallas. "Hace tiempo que no tengo contrato estable en televisión, ahora es solo pasarlo bien", reveló.