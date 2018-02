Camila Gallardo: "Me han humillado en algunas entrevistas"

La cantante Camila Gallardo, conversó con el Ciudadano ADN sobre su presente como una de las artistas emergentes más llamativas de estos días.

Hace dos años, la artista fue participante en el programa "The Voice", plataforma que le permitió posicionarse a nivel nacional y comenzar su carrera a los 18 años.

Así, a partir del programa "mi vida se ha desarrollado y de a poco he descubierto mi voz. No entendía a lo que iba, no entendía cómo funcionaba esta industria", afirmó.





Esta fama apresurada ha hecho que Camila tenga que dar cientos de entrevistas, en donde el trato por parte de los periodistas ha provocado incomodidades. "Me han humillado en algunas entrevistas. Me preguntan por cosas superficiales que no tienen que ver con cómo soy yo", aludiendo al tipo de preguntas que le realizan, las cuales tienen que ver con ámbitos anexos a su carrera musical.

En relación a sus presentaciones en importantes escenarios nacionales, específicamente en el Festival del Huaso de Olmué, aseguró que era la única artista femenina y que cree que "son injusticias que existen en la música", en donde las productoras tienen que comenzar a fijarse más en los músicos chilenos, sobre todo en las mujeres.

"Entre más artistas chilenos, mejor", enfatizó.