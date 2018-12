Cami Recabarren contó que quiso despedirse de sus compañeros de matinal y no la dejaron entrar

Camila Recabarren reveló hace unos días que se despidió de la televisión, ya que tomó la determinación de alejarse de la pantalla chica, donde estuvo participando como panelista de Hola Chile de La Red.

En ese entonces, la exchica Reality expresó que es el fin de un ciclo, "un ciclo que duró dos años junto a estas tremendas personas, tan humanas, tan preocupadas, tan cercanas…".

Sin embargo, en conversación con Las Últimas Noticias, la modelo realizó una sincera crítica a esu exprograma: "Fui al matinal a despedirme cómo habíamos quedado el viernes y no me dejaron entrar. Eso me molestó un poquito porque no es necesario, sé que son los tiempos y reglas de la televisión y lo respeto".

Algo que también mostró a través de sus redes sociales, donde escribió: "Lástima que no pude despedirme. Pero la tv casi siempre hace eso, no sé por qué. Ya, pero tengo mis redes para ir informando lo que viene".

Por el momento no se sabe qué hará Recabarren fuera de la televisión, pero ha mantenido su buen humor a pesar de la mala noticia.

En esa línea, Camila ha bromeado con su cesantía a través de sus redes sociales, donde incluso publicó su curriculum vitae con particular información.