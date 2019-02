Cami Gallardo: 'Yo estoy súper segura que no tengo que pedirle disculpas a nadie'

Bastante polémica generó la actitud del alcalde de Puerto Varas y exmilitante de Renovación Nacional, Ramón Bahamonde, después del concierto de Camila Gallardo este pasado domingo en la Ciudad de las Rosas.

Esto, porque al finalizar el show, la intérprete de "Abrázame" fue acosada por el jefe comunal, quien intentó besarla en la boca cuando subió al escenario para entregarle un premio por su participación.

En un principio, la cantante se había negado a hablar con los medios sobre la incómoda situación a la que fue expuesta, pero decidió sacar la voz después de escuchar los dichos de Bahamonde, quien negó en conversación con Muy Buenos Días haberla intentado besar y señaló que la joven es quien debería pedirle perdón a él.

Luego de sus dichos, Cristián Sánchez -con la autorización de Camila- leyó una conversación donde ella aseguró que la autoridad habría ingresado ebrio a su camarín antes del show. En él, la ex The Voice comentó que "me miró de arriba abajo. Me tomó la cara y me dio un beso. Nos tomamos una foto, me agarró la cintura de una manera que no corresponde".

"Él sobrepasó mis límites de respeto", agregó la artista invitada a Viña 2019.

Después de unos minutos, Camila llamó al canal para explicar qué fue lo que sintió con esta situación, asegurando que su intención es hacer un llamado a todas las mujeres que la siguen a denunciar este tipo de atrocidades.

"Quiero hablarle a la gente que está escuchando esto. A las mujeres y a las niñas que por lo general nos sentimos culpables o sentimos que hicimos algo malo. Decirles que está todo bien y que cualquier cosa que te haga sentir incómoda o fuera de tu lugar, hay que denunciar y hacerlo saber", expresó Cami.

Además, contó "yo me sentí culpable y creo que es por el sistema en el que hemos vivido. Me bajé súper incómoda pensando que había hecho algo malo, y yo estoy súper segura que no tengo que pedirle disculpas a nadie".

Cami reiteró que cree "en una generación de mujeres valientes" y que no va a "tener miedo" en que la traten "de exagerada", ya que "no está bien que hombres, y más aún autoridades", obliguen a una mujer a besar por la fuerza.

"No vamos a tener mas miedo. Ya es suficiente", concluyó la artista.