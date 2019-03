Cami Gallardo sobre rumores de cirugía: 'Tengo todas mis costillas, no me falta ninguna'

Cami Gallardo dio una sincera a entrevista donde habló sobre su apariencia física, luego de que muchos de sus fanáticos y "haters" rumorearan respecto a su cuerpo y su cabello, acusándola de usar extensiones y de haberse operado.

En conversación con The Clinic, Cami desmintió todos estos rumores y manifestó: "¿Ves las extensiones? ¿Cachai lo fácil que es inventar eso? Mira, también tengo todas mis costillas, no me falta ninguna. Siempre nos han enseñado a competir y ser envidiosas entre las mujeres (...) Yo no me he sacado las costillas, las pechugas son mías, el pelo es mío".

Además, aseguró que es así de delgada porque "como bien porque no puedo comer lactosa y soy vegetariana. Como mucho, todo el día estoy comiendo fruta. En Chile juzgamos muchísimo, destruimos más de lo que aportamos".

"Las redes sociales son para vernos cool. El tuit más cruel es el más cool y no lo digo sólo respecto de mí", agregó.