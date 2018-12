Cami Gallardo sobre el festival: 'Cada vez que me preguntan por Viña es como si fuera a la guerra'

Camila Gallardo se presentó hace unos días en el Movistar Arena, convirtiéndose en la primera artista chilena más joven de presentarse en solitario sobre ese escenario.

Pero eso no es todo, ya que la Cami será parte del Festival de Viña del Mar 2019, donde además participará como jurado.

En conversación con AR13, la joven reveló que aún no se pone nerviosa por ser parte del certamen, pero "más nerviosa me está poniendo la gente... como que cada vez que me preguntan por Viña es como si fuera a la guerra", aseguró.

"La verdad es que veo Viña como algo maravilloso, como una oportunidad gigante, estoy súper motivada, ansiosa y feliz", contó al medio.

Respecto a su rol de jurada, Camila aseguró que "no creo en la música como competencia, por el contrario. Soy mala haciendo competir músicos o catalogando de bueno o de malo porque trato de verle el lado positivo a todo, entonces me va a costar muchísimo tener ese rol pero espero hacerlo lo mejor posible".

Al ser consultada por el género urbano, Cami comentó que por ahora no está interesada en incursionar en el reggaetón o el trap, pero expresó que "respeto mucho todos los géneros, de hecho yo no creo en las divisiones de género, por el contrario. Tengo muchos amigos que hacen reguetón, que hacen trap… pero me gustaría mucho hacer una colaboración con algún rapero, algo entretenido pero tirarme para el reguetón yo no lo veo muy posible".