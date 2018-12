Cami Gallardo sobre el festival: 'Aún no me cae la teja'

Camila Gallardo se presentó hace unos días en el Movistar Arena, convirtiéndose en la primera artista chilena más joven de presentarse en solitario sobre ese escenario.

Pero eso no es todo, ya que la Cami será parte del Festival de Viña del Mar 2019, donde además participará como jurado.

En conversación con ADN, la joven reveló que aún no está nerviosa, pero que "aún no me cae la teja", ya que, según ella, uno siempre "pisa con distintos zapatos el escenario, siempre", asegurando que esta experiencia no tiene punto de comparación con el resto de sus conciertos.

"En lo personal, cambia mi manera de plantearme en el escenario, pero mi amor por Viña es el mismo y lo veo como si aún tuviera 12 años", agregó.

Respecto a su rol de jurada, Camila aseguró que "no creo en la música como competencia, por el contrario, creo en la música casi como un acto sagrado. Me va a costar estar haciendo este juicio... Espero hacerlo lo mejor posible".

"Estoy segura que todos van a destacar por algo en específico", dijo Cami respecto a las competencias que tendrá que evaluar en el certamen.

En cuanto a la parrilla, Gallardo cree que "está muy latino, pero me encanta". "A mí me gusta mucho Marc Anthony", ejemplificó.