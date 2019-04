Cadena de comida rápida lanzará hamburguesa 'sazonada con marihuana'

La franquicia estadounidense de hamburguesas Carl's Jr. lanzará una hamburguesa que contendrá un componente de la planta de cannabis llamada CheeseBurger Delight (CBD).

El sándwich consistirá en un pan con dos hamburguesas con ají jalapeño, queso, papas fritas, y la salsa típica del restaurante que contendrá una infusión de aceite de cannabidiol (CBD).

El CBD es uno de los dos más importantes componentes cannabinoides de la planta de cannabis, cuya característica es que no es psicoactivo (o sea no "vuela") a diferencia del THC, ofreciendo a cambio una sensación de relajación y por eso es estudiada por sus fines medicinales mientras que otras empresas como Coca-Cola planean integrarla a sus productos.

La hamburguesa solo estará disponible el 20 de abril en un restaurante de la cadena en Denver, Colorado, ya que en ese estado de EE.UU. está legalizado el consumo de marihuana. Su precio costará 4,20 dólares.

4/20 only: We're dropping our Rocky Mountain High Cheese Burger Delight with CBD-infused Santa Fe sauce at one Denver location only. #rockymountainhigh pic.twitter.com/Ekk4f4r1YL