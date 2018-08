Burdeles con muñecas sexuales llegan a América

La empresa Aura Dolls anunció que abrirá en Toronto, Canadá, el primer burdel de muñecas sexuales en América con seis ejemplares de silicona, tras la apertura de recintos similares en Suiza y España.

El prostíbulo será inaugurado el próximo 8 de septiembre en la calle Yonge, con precios que van desde los 41 mil pesos la media hora con una muñeca, hasta los $246.000 por una sesión de cuatro horas 'temática'. Además, ofrecerán paquetes de suscripción mensual.

Un vocero de la municipalidad de la ciudad canadiense señaló que "la única restricción según las leyes es que las muñecas deben tener una altura mínima para que no parezca una menor de edad".

Aura Dolls is the first sex doll brothel to open in North America. At Aura Dolls, we want to give our customers the best sexual experience of their lives. We aim to satisfy not just the basic needs of sexual pleasure, but to also fulfill the naughty fetishes or fantasies in a safe and non-judgemental environment.