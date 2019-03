Bullying: Camila Recabarren se disculpó con excompañera y arremetió contra quienes la criticaron

Camila Recabarren subió una fotografía de su adolescencia en Instagram, hablando en contra el ciberacoso, y en la misma publicación, una excompañera del colegio la acusó de hacerle bullying.

Ante esto, la modelo respondió arrepentina: "hoy te pido disculpas porque yo en algún momento también lo cometí (bullying) y también me lo hicieron a mí. Pero hoy que he crecido, aprendí y madurado, y entiendo lo malo que era".

Además, la exchica reality compartió un "mea culpa" junto a una foto de su embarazo, confesando que desde que nació su hija Isabella "decidí comenzar a ser mejorar persona" y agregando que "no me avergüenzo de querer ser mejor".

"No es fácil ser figura pública porque todo el mundo juzga, siento que estoy en una lucha constante contra más de una persona que se burla o critica todo", expresó la modelo.

Los descargos de Recabarren

Pero no todo termina allí, ya que la Camila Recabarren recibió muchas críticas y se terminó enojando.

"Me sorprende tanta gente perfecta y tanta gente que nunca ha cometido un error en su vida, en su infancia en su niñez, y de ahora grande, son todos unos genios, ¡los felicito!", comenzó escribiendo irónicamente.

"O quizás la realidad es que todos tenemos tejado de vidrio, solo que muchos no lo quieren ver. Ni asumen sus errores, ni enfrentan sus problemas, ¿por qué ? Porque están más pendiente de lo que hace el de al lado. Grave error mientras juzgas al de al lado te estancas en tu mierda", arremetió.

La modelo finalizó escribiendo "sorry por la descarga, pero porqué tengo que quedarme callada, ¿por qué? ¿Por las marcas? (que la auspician) ¿Por los que no me tiene buena? ¿Por qué?".