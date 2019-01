Bryan Singer, director de Bohemian Rhapsody, enfrenta nuevas acusaciones de abuso sexual

Bryan Singer, director de Bohemian Rhapsody, nuevamente fue acusado de abuso sexual a menores de edad.

Según comunicó Variety, la denuncia es de cuatro hombres que aseguran haber tenido encuentros íntimos con Singer en los 90'.

Uno de los denunciantes, Victor Valdovinos, participó como un extra en El Aprendiz cuando tenía 13 años, asegurando que en ese entonces el director de cine acariciaba reiteradamente sus genitales.

Otros de los hombres que acusa a Singer de abuso sexual, señaló que Singer "es capaz de poner sus manos en tu pantalón sin tu consentimiento. Era un depredador porque le daba alcohol y drogas a la gente para luego tener sexo con ellos".

Singer, por su parte, se defendió de las acusaciones y manifestó que "la última vez que publiqué sobre este tema, la revista Esquire se estaba preparando para publicar un artículo escrito por un periodista homofóbico que tiene una extraña obsesión conmigo que data desde 1997".

"Después de una cuidadosa verificación de los hechos, y en consideración a la falta de fuentes creíbles, Esquire decidió no publicar esta pieza de periodismo de vendetta. Eso no impidió que este escritor lo vendiera a The Atlantic. Es triste que I se rebajara a este bajo nivel de integridad periodística", agregó.

Finalmente, Singer sostuvo que "una vez más, me veo obligado a reiterar que esta historia repite las afirmaciones de demandas falsas presentados por un elenco de mala reputación, de personas dispuestas a a mentir por dinero o atención. Y no es de extrañar que, con Bohemian Rhapsody sea un éxito premiado".