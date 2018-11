Bryan Cranston confirmó que le encantaría participar en la película de "Breaking Bad"

Hace unos días, Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, anunció que se encuentran preparando una película sobre la premiada serie, noticia que ha provocado cientos de especulaciones por parte de los fanáticos quienes esperan ver nuevamente a Walter White.

Sin embargo, Bryan Cranston aseguró que le encantaría retomar su popular papel, pero no podría volver como protagonista, ya que aclaró que está totalmente muerto. Pero, lo más probable es que vuelva en pequeños flashbacks.

En entrevista con la NBC, el actor fue consultado sobre si Heisenberg estaba vivo o muerto, a lo que respondió con un rotundo "si, está muerto".

"¿Qué van a hacer, enseñarme en una lápida o algo así? Eso no es emocionante", apuntó Cranston.

Respecto a la realización de la película, el actor señaló: "No he visto el guión. Supongo que hay algo entre manos, pero quizá no", agregando que "hay mucha exageración girando en torno a todo esto".

Hasta ahora no hay muchos detalles sobre la película Breaking Bad, salvo que seguirá a Jesse Pinkman (Aaron Paul), después de que Walt lo ayudó a escapar de los neonazis.