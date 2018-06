Brujas peruanas le hacen magia negra en TV a Dinamarca para el partido del Mundial

Muchas veces dicen que para ganar todo vale y al parecer en Perú lo tienen demasiado claro, ya que unas brujas de aquel país no encontraron nada mejor que asistir a un matinal de la TV para hacerle magia negra a Dinamarca, próximo rival de los incaicos en el Mundial de Rusia 2018.

Una de las "mamachis", como se hacen llamar, encendió unas velas negras y comenzó el ritual en el programa de televisión. "Lo vamos a trabajar con estas velas negras para que no puedan correr, para que no fluyan positivamente, para que nosotros salgamos triunfadores y nos llevemos la victoria y el éxito", comenzó diciendo la mujer, aunque no sería todo.

Después prosiguió con su peculiar petición, sosteniendo que "a esta muñequito le amarramos las piernas para que ellos no puedan correr, no puedan hacer nada, se sientan cansados, frustrados. Por eso lo vamos a soplar, para que se ahoguen, se asfixien, no sientan que puedan jugar. Vamos a robarle su energía, su fortaleza y lo vamos a pisar para que ellos no puedan correr y nosotros nos llevemos el éxito y el crédito".