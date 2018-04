Brock Lesnar y Vince McMahon protagonizan altercado en backstage tras WrestleMania 34

Un extraño incidente se vivió tras la pelea entre Roman Reigns y Brock Lesnar por el título Universal, cuyo ganador terminó siendo el ex UFC, ya que de acuerdo a algunos medios especializados, el otrora ganador del King of the Ring 2002 tuvo un fuerte altercado con Vince McMahon.



Según informó Pro Wrestling Sheet, el luchador estaba furioso al llegar al Gorilla Position (que es el lugar de entrada y salida entre backstage y el escenario) de WrestleMania 34, llegando incluso a lanzar el cinturón del campeonato.



Diversas versiones dan cuenta de que el título fue arrojado a Vince McMahon, mientras que otros señalan que fue a una pared, en una reacción que se debió a la recepción del público por el combate.



Vale decir que la pelea tuvo una mala acogida por parte de los fans, ya que abuchearon en todo momento el desarrollo del enfrentamiento. De paso, mencionar que antes del cotejo, asomaba con ser una de las más predecibles en cuanto al resultado, que en definitiva terminó siendo sorpresivo.