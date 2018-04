Brock Lesnar retuvo ante un ensangrentado Roman Reigns en un entretenido WrestleMania

En un evento que contó con varios momentos destacados, WrestleMania 34 finalizó con una soberbia victoria de Brock Lesnar frente a Roman Reigns, reteniendo de esta forma el título Universal.



Además de la victoria del exUFC, vale mencionar el regreso de Undertaker, quien pulverizó a John Cena tras la serie de retos que le había lanzado el rapero mayor al hombre muerto.



Por otro lado, señalar que tanto el combate por el título Intercontinental como la lucha de Asuka vs Charlotte Flair se robaron la noche en WrestleMania.



Estos fueron los resultados:



Matt Hardy ganó la batalla real de Andre The Giant



Cedric Alexander se coronó campeón del título peso crucero tras vencer a Mustafa Ali



Naomi ganó la primera batalla real femenina



Seth Rollins se coronó campeón del título Intercontinental al vencer a The Miz y a Finn Balor



Charlotte Flair retuvo el título femenino de SmackDown al derrotar a Asuka



Jinder Mahal consiguió el campeonato de los Estados Unidos al vencer a Bobby Roode, Randy Orton y Rusev



Kurt Angle y Ronda Rousey vencieron a Triple H y Stephanie McMahon



The Undertaker venció a John Cena



Daniel Bryan y Shane McMahon vencieron a Kevin Owens y Sami Zayn



Nia Jax consiguió el título femenino de RAW al vencer a Alexa Bliss



AJ Styles retuvo el título de la WWE al vencer a Nakamura



Braun Strowman y un niño vencieron a BAR y lograron los títulos en parejas



Brock Lesnar retuvo el título Universal de la WWE al vencer a Roman Reigns