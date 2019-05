Brock Lesnar fue la gran sorpresa al ganar el maletín en WWE Money in the Bank

En un evento en donde no hubo mayores sorpresas y sí un par de combates dignos de ser recordados, Brock Lesnar se robó las miradas al llevarse el maletín en el evento principal de WWE Money in the Bank.



La Bestia apareció cuando Mustafa Ali estaba a punto de llevarse la victoria, en una pelea que no fue la más interesante de la velada.



Dicho reconocimiento se lo llevó el combate entre Seth Rollins y AJ Styles, el cual tuvo como ganador al campeón Universal, en una batalla llena de finales falsos y en la que ambos terminaron dándose la mano.



Por otro lado, Becky Lynch terminó perdiendo el cinturón femenino de SmackDown contra Charlotte Flair, pero esta también sucumbió minutos más tarde, luego de que Bayley cobrara el maletín que había obtenido en el inicio del evento en la MITB femenina.



Estos fueron los resultados:



The Usos derrotaron a Daniel Bryan & Rowan

Bayley ganó el MITB femenino

Rey Mysterio venció a Samoa Joe y se coronó campeón de los Estados Unidos

Shane McMahon venció a The Miz en una Steel Cage

Tony Nese retuvo el título de los Pesos Crucero al vencer a Ariya Daivari

Becky Lynch se mantuvo como campeona femenina de RAW al derrotar a Lacey Evans

Charlotte Flair venció a Becky Lynch y se coronó campeona femenina de SmackDown

Bayley se impuso a Charlotte Flair y consiguió el título femenino de SmackDown

Roman Reigns venció a Elias

Seth Rollins retuvo el cinturón Universal contra AJ Styles

Kofi Kingston derrotó a Kevin Owens y retuvo el Campeonato de la WWE

Brock Lesnar ganó el MITB masculino