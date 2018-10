Britney Spears se luce bailando al ritmo de "Chantaje" de Shakira

Britney Spears es una usuaria habitual de Instagram, red social en donde la hemos visto cantando, bailando, pintando, haciendo ejercicios o divirtiéndose con sus dos hijos.

Sin embargo, esta vez captó la atención de sus seguidores al publicar un video donde se luce bailando "Chantaje", tema interpretado por Shakira y Maluma, en su versión salsa.

La "Princesa del Pop" aparece bailando la popular canción con un amigo, demostrando que no sólo domina sus bailes, sino que le pone todo el ritmo a la música latina.

Fue la misma Shakira quien felicitó a Spears, señalando que es una "increíble bailarina de salsa", además de compartir la publicación en su propio perfil.

La publicación de la intérprete de "Oops! I did it again" tiene casi tres millones de reproducciones, 450 mil "likes" y cientos de comentarios.