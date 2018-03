Britney Spears lanzó su primera línea de ropa para Kenzo

La "Reina del Pop", Britney Spears reveló a través de su Instagram que lanza´ra su nueva campaña de moda para la colección "Memento N°2" de Kenzo.

En la imagen, la intérprete de "Oops, I did it again" muestra algunos detalles que parecen referirse a la ropa utilizada en la década del 2000, usando un jockey de mezclilla y una sudadera verde que permite ver su tatuaje en la parte inferior de su espalda.

Kenzo también publicó un corto video que mostraba a una mujer caminando, sin revelar su cara. Pero, ¿quién no reconoce el paso de Britney Spears y su pelo rubio?

Sin embargo, la misma marca terminó revelando que era la cantante de pop quien aparecía en el video, y además subió fotografías que mostraban parte de la colección.









La mayor parte de la campaña parece ser una recreación del icónico look de jeans que utilizó en 2001 para los American Music Awards, ya que en una de las imágenes aparece con un jockey, chaqueta, botas hasta la rodilla y ropa interior del material.





Esta sería la primera vez que Spears encabezaría una línea tan importante de moda.